8-летний ребенок возглавила рейтинг YouTube-блоггеров с доходом $ 26 млн в год
Об этом сообщает BBC.
Его канал Ryan ToysReview дебютировал в 2015 году и перерос в Ryan's World с 23 миллионами подписчиков. Мальчик уже второй год подряд возглавляет рейтинг Forbes. В 2019 он заработал 26 млн долларов. В Райана есть своя линия игрушек, коллекции одежды и товаров для дома, которые продаются в Walmart и Amazon, телешоу на Nickelodeon и контракт с Hulu.
На второй строчке рейтинга самых высокооплачиваемых блоггеров разного возраста - авторы канала Dude Perfect. Пять молодых людей делятся в сети видеороликами трюков. Их доход в 2019 году, по данным Forbes, составил 20000000 долларов.
Замыкает тройку лидеров пятилетняя русская девочка Настя Радзинский. В прошлом году она вместе с родителями покинула юг России, переехав в США. По подсчетам Forbes, доход от ее каналов, которые она ведет вместе с папой, в 2019 году составил 18000000 долларов. Настя сотрудничает с Dannon и Legoland, запустила линию игрушек и мобильных игр, а в следующем году планирует выпустить книгу.
В десятку самых высокооплачиваемых блоггеров YouTube 2019 также вошли Rhett and Link (17,5 миллиона долларов), Джеффри Стар (17000000 долларов), Preston (14000000 долларов), PewDiePie (13000000 долларов), Markiplier (13000000 долларов), DanTDM (12000000 долларов) и VanossGaming (11,5 миллиона долларов).
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция