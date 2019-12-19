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Espreso.tvОбщество8-летний ребенок возглавила рейтинг YouTube-блоггеров с доходом $ 26 млн в год

8-летний ребенок возглавила рейтинг YouTube-блоггеров с доходом $ 26 млн в год

Восьмилетний мальчик из США, который публикует обзоры игрушек на своем канале в YouTube, стал самым высокооплачиваемым блогером видеохостинга, заработав за прошлый год 26 миллионов долларов

Об этом сообщает BBC.

Его канал Ryan ToysReview дебютировал в 2015 году и перерос в Ryan's World с 23 миллионами подписчиков. Мальчик уже второй год подряд возглавляет рейтинг Forbes. В 2019 он заработал 26 млн долларов. В Райана есть своя линия игрушек, коллекции одежды и товаров для дома, которые продаются в Walmart и Amazon, телешоу на Nickelodeon и контракт с Hulu.

На второй строчке рейтинга самых высокооплачиваемых блоггеров разного возраста - авторы канала Dude Perfect. Пять молодых людей делятся в сети видеороликами трюков. Их доход в 2019 году, по данным Forbes, составил 20000000 долларов.

Замыкает тройку лидеров пятилетняя русская девочка Настя Радзинский. В прошлом году она вместе с родителями покинула юг России, переехав в США. По подсчетам Forbes, доход от ее каналов, которые она ведет вместе с папой, в 2019 году составил 18000000 долларов. Настя сотрудничает с Dannon и Legoland, запустила линию игрушек и мобильных игр, а в следующем году планирует выпустить книгу.

В десятку самых высокооплачиваемых блоггеров YouTube 2019 также вошли Rhett and Link (17,5 миллиона долларов), Джеффри Стар (17000000 долларов), Preston (14000000 долларов), PewDiePie (13000000 долларов), Markiplier (13000000 долларов), DanTDM (12000000 долларов) и VanossGaming (11,5 миллиона долларов).

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