38% украинцев поддерживают идею прекращения военных действий на Донбассе, - опрос "Рейтинга"

19 декабря, 2019, 12:22

За последний месяц выросло количество респондентов, которые считают Россию страной-агрессором относительно Украины (с 64% до 70%). Противоположного мнения придерживаются 21% опрошенных. Последних больше всего на юге и особенно на востоке страны

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Почти две трети опрошенных поддерживают дипломатические пути решения проблемы на Донбассе. За последний месяц количество сторонников военного решения вопроса оккупированных территорий несколько уменьшилось. Больше всего их среди сторонников партии "Европейская солидарность", меньше всего - "Оппозиционная платформа - За жизнь".

38% опрошенных поддерживают идею прекращения военных действий i признания территорий временно оккупированными, замораживание конфликта, 22% - за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины. Только 8% респондентов по их полное отделение. С другой стороны продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на Донбассе поддерживают 16%.



Также четверть опрошенных считают, что для установления мира на Донбассе нужно меньше одного года. Треть респондентов утверждают, что для этого требуется от одного до пяти лет.

Исследование проводилось 13 -17 декабря 2019 года.