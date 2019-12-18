Зеленский внес законопроект, который отменит залог подозреваемым в коррупции
18 декабря, 2019, 20:22
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "Об особенностях определения размера залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления"
Проект опубликован на сайте Верховной Рады.
Согласно законопроекту предлагается дополнить ч. 4 ст. 183 Уголовного процессуального кодекса пунктом, который позволит не определять размер залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей по делам о тяжком или особо тяжком коррупционном преступления. По мнению Зеленского, залог дает возможность уклониться от уголовного преследования.
Законопроект определен как неотложный. На данный момент он направлен на рассмотрение комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.
- Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура призывают президента Владимира Зеленского ветировать закон о якобы снятии депутатской неприкосновенности.
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