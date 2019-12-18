Зеленский призвал отменить "соевые правки", чтобы поддержать украинских аграриев

18 декабря, 2019, 21:44

Об этом Зеленский заявил во время общения с фермерами в селе Красная Слободка на Киевщине, передает пресс-служба Офиса президента.

"Так называемые соевые правки породили традиционную схему: монополисты зарабатывают, простые фермеры теряют. Ведь не могут продать сою и рапс за границу и возместить НДС. Договорились с председателем налогового комитета Данилом Гетманцевым, что в ближайшее время эти поправки отменят", - отметил президент.

Зеленский также порекомендовал заместителю министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарасу Высоцкому обратиться к председателю фракции "Слуги народа" в Раде Давиду Арахамии, чтобы проанализировать и отменить "соевые правки".

Высоцкий отметил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №2446 "О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины масличных культур", который предусматривает поддержку отечественной сельскохозяйственной продукции, в том числе в отношении производителей сои и рапса.