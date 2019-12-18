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Espreso.tvОбществоЗеленский призвал отменить "соевые правки", чтобы поддержать украинских аграриев

Зеленский призвал отменить "соевые правки", чтобы поддержать украинских аграриев

Президент Украины Владимир Зеленский призвал отменить до конца 2019 года так называемые соевые правки в Налоговый кодекс, запретившие возврат НДС при экспорте сои и рапса

Об этом Зеленский заявил во время общения с фермерами в селе Красная Слободка на Киевщине, передает пресс-служба Офиса президента.

"Так называемые соевые правки породили традиционную схему: монополисты зарабатывают, простые фермеры теряют. Ведь не могут продать сою и рапс за границу и возместить НДС. Договорились с председателем налогового комитета Данилом Гетманцевым, что в ближайшее время эти поправки отменят", - отметил президент.

Зеленский также порекомендовал заместителю министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарасу Высоцкому обратиться к председателю фракции "Слуги народа" в Раде Давиду Арахамии, чтобы проанализировать и отменить "соевые правки".

Высоцкий отметил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №2446 "О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины масличных культур", который предусматривает поддержку отечественной сельскохозяйственной продукции, в том числе в отношении производителей сои и рапса.

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