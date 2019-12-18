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Espreso.tvОбществоЗеленский предлагает ограничить владение землей до 10 тыс. га

Зеленский предлагает ограничить владение землей до 10 тыс. га


фото: president.gov.ua
Президент инициирует уменьшение концентрации сельхозземли в одних руках в 10 тыс. га после открытия рынка

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

"Был вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более 200 тыс. га. Согласен, это очень много. В комитет пришла цифра 20 тыс. Давайте от одной до 10 тысяч га - и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию ", - сказал Зеленский.

По его словам, мораторий можно будет снять только после принятия и подписания закона. А потом нужно работать с реестрами, "чтобы все было чисто". И рынок может заработать только через год, осенью.

"Пусть люди не боятся, что будут забирать земли, будем защищать людей. Вопрос с продажей иностранцам решили - правки внесли ", - подчеркнул глава государства.

Также Зеленский добавил, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум уже после открытия рынка.

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