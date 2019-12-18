Зеленский предлагает ограничить владение землей до 10 тыс. га
Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.
"Был вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более 200 тыс. га. Согласен, это очень много. В комитет пришла цифра 20 тыс. Давайте от одной до 10 тысяч га - и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию ", - сказал Зеленский.
По его словам, мораторий можно будет снять только после принятия и подписания закона. А потом нужно работать с реестрами, "чтобы все было чисто". И рынок может заработать только через год, осенью.
"Пусть люди не боятся, что будут забирать земли, будем защищать людей. Вопрос с продажей иностранцам решили - правки внесли ", - подчеркнул глава государства.
Также Зеленский добавил, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум уже после открытия рынка.
- Напомним, что 13 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла закон о запуске рынка земли в Украине.
- Рада может начать рассмотрение закопроекта о рынке земли во втором чтении в пятницу, 20 декабря , если профильный комитет успеет его рассмотреть, заявил глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский.
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