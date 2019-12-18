Зеленский подписал закон о верификации государственных выплат
Об этом сообщает Офис президента.
Закон регулирует осуществление верификации и мониторинга государственных выплат в Украине.
Документ определяет основные задачи, права и обязанности центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего осуществление верификации государственных выплат.
Также закон определяет полномочия органов, основные вопросы сбора, обработки, защиты и анализа информации.
Согласно закону, верификация государственных выплат осуществляется с помощью информационно-аналитической платформы, а также через выявление несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.
Перечень государственных выплат, подлежащих верификации, утверждает орган, осуществляющий верификацию.
Также закон определяет основные этапы верификации и перечень информации, которая используется для осуществления верификации и мониторинга государственных выплат.
Кроме того, в документе установлены механизмы возврата неправомерно полученной реципиентом государственной выплаты.
- Президент Украины Владимир Зеленский ранее ветировал законопроект "О верификации и мониторинг государственных выплат".
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