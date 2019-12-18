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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон о верификации государственных выплат

Зеленский подписал закон о верификации государственных выплат

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О верификации и мониторинге государственных выплат"

Об этом сообщает Офис президента.

Закон регулирует осуществление верификации и мониторинга государственных выплат в Украине.

Документ определяет основные задачи, права и обязанности центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего осуществление верификации государственных выплат.

Также закон определяет полномочия органов, основные вопросы сбора, обработки, защиты и анализа информации.

Согласно закону, верификация государственных выплат осуществляется с помощью информационно-аналитической платформы, а также через выявление несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.

Перечень государственных выплат, подлежащих верификации, утверждает орган, осуществляющий верификацию.

Также закон определяет основные этапы верификации и перечень информации, которая используется для осуществления верификации и мониторинга государственных выплат.

Кроме того, в документе установлены механизмы возврата неправомерно полученной реципиентом государственной выплаты.

 
 
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