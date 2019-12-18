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Espreso.tvОбществоЗа кого настроены голосовать киевляне на выборах Киевсовета. Исследование

За кого настроены голосовать киевляне на выборах Киевсовета. Исследование


фото: reuters
По данным опроса социологической группы "Рейтинг", 68% киевлян планируют принять участие в выборах Киевсовета

Результаты исследования обнародованы на сайте "Рейтинга".

Лидером симпатий киевлян является партия "Слуга народа" - за нее готовы проголосовать 32,2% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах.

12,4% респондентов выразили готовность проголосовать за партию "УДАР" действующего мэра Киева Виталия Кличко, 8,9% - за "Европейскую солидарность", 6,9% - за партию "Голос", 6,4% - за "Батькивщину" , 4,8% за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", 4,6% - за ВО "Свобода".

Рейтинг других политических сил среди опрошенных киевлян составил менее 4%.

При этом около четверти опрошенных не определились с выбором.

Рейтинг доверия местных политиков и общественных деятелей возглавляет шоумен и волонтер Сергей Притула (доверяют - 35%, не доверяют - 39%). Мэру Киева Виталий Кличко доверяют 35% опрошенных, не доверяют - 55%, журналисту Дмитрию Гордону доверяют 32% респондентов, не доверяют - 48%, экс-мэру Киева Александру Омельченко доверяют 27% опрошенных, не доверяют - 45%. Остальных кандидатов из списка киевляне преимущественно не знают или оценивают негативно.

42% опрошенных довольны деятельностью Виталия Кличко на должности главы КГГА и мэра (не удовлетворены - 49%). Работой Киевского городского совета довольны 31% (недовольны - 53%), общественного транспорта - 43% (недовольны - 48%), образовательных учреждений столицы - 28% (47%), коммунальных служб и медицинских учреждений Киева - по 23% (недовольны 70% и 63% соответственно).

Опрос проводился 12-16 декабря 2019 года среди жителей Киева в возрасте от 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 3,2%.

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