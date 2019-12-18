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Espreso.tvОбществоИтальянский суд по делу Маркива использовал фейковые сюжеты росТВ, - NYT

Итальянский суд по делу Маркива использовал фейковые сюжеты росТВ, - NYT


фото: rfe
Итальянский суд использовал фейковые материалы российских СМИ в деле украинского военного Виталия Маркива, которого приговорили к 24 годам лишения свободы

Об этом сообщает The New York Times .

Как отмечалось, большая часть доказательств, что Маркив координировал артиллерийский удар, в результате которого погиб итальянский военный фотограф на Донбассе, была получена с его электронных устройств.

Однако позже оказалось, что среди доказательств, представленных итальянской прокуратурой, были сообщения из публикаций, которые являются источниками российской пропаганды.

"Включение двух видеороликов от Russia Today, а также материалы на сепаратистском сайте "Русская весна", поставило вопрос о том, в какой мере фейковые новости, проникая в западные средства массовой информации и выборы, теперь проникают в западные страны и их суды", - говорится в сообщении.

Итальянские прокуроры в свою очередь заявили, что не считают материалы Russia Today решающими в приговоре, а суду присяжных не разрешается обсуждать то, что убедило их в виновности Маркива.

"Но включение в суд пропаганды и дезинформации, независимо от ее убедительности, вызвало тревогу у экспертов и некоторых политиков", - говорится в материале издания.

Также отмечается, что в декабре либеральная партия "Большая Европа" утверждала, что судебный процесс был испорчен "слухами и предрассудками", и просила Европейский Союз направить наблюдателей на апелляционный процесс, который, как ожидается, начнется весной.

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