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Espreso.tvОбществоВласти смогут фактически в ручном режиме распределять средства на поддержку кино, - Княжицкий

Власти смогут фактически в ручном режиме распределять средства на поддержку кино, - Княжицкий

Комитет по гуманитарной политике принял позорное решение рекомендовать к рассмотрению закон, который разрешает Кабмину без причин и обоснований распускать Совет по государственной поддержке кинематографии и поручать выполнять эти функции Госкино

Об этом заявил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий во время заседания комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики в среду, 18 декабря, - передает Еспресо ТВ.

В частности, законопроект предусматривает дополнительное основание для досрочного прекращения полномочий члена Совета по государственной поддержке кинематографии - в случае досрочного прекращения Кабмином полномочий всего состава Совета. До момента утверждения нового персонального состава Совета его полномочия осуществляет Госкино по согласованию с Министерством культуры, молодежи и спорта.

"Кабинет Министров по своей прихоти в любой момент может изменять Совет по государственной поддержке кинематографии, выгонять этих людей, в ручном режиме распределять средства на поддержку кинематографии. Это полностью противоречит идеологии Закона "О государственной поддержке кинематографии", который мы приняли в прошлом созыве. Это продолжение тенденции такой авторитарной власти, для которой общественные институты и общественное мнение ничего не значат", - отметил Княжицкий.

Также он обратил внимание, что это решение не соответствует статье 19 Конституции Украины и создает правовую неопределенность. На это обстоятельство обращает внимание и ГНЭУ в своем заключении.

"Европейский суд по правам человека однозначно трактует это как произвол, ведь распускать совет безо всяких причин недопустимо. Это орган, который задумывался, как в значительной степени орган саморегулирования, где творческие люди предлагали членов этого Совета. Распускать их Кабмином без всяких оснований - это полный беспредел и допускать это категорически нельзя", - подытожил нардеп.

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