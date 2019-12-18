Верховный суд Швейцарии обязал Россию выплатить "Укрнафте" компенсацию за активы в Крыму

18 декабря, 2019, 14:22

Решением от 12 декабря 2019 года Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО "Укрнафта"

Об этом сообщает пресс-служба " Укрнафты ".

Решением международного арбитражного суда, РФ просила отменить на Российскую Федерацию возложена ответственность за действия вооруженных формирований, в апреля 2014 года осуществили силовой захват административного офиса и автозаправочных станций ОАО "Укрнафта" в АР Крым, после чего инвестиции ПАО «Укрнафта» были формально экспроприированы оккупационными властями, которую РФ установила в АР Крым после аннексии.

Также суд обязал Российскую Федерацию выплатить ПАО "Укрнафта" 155000 швейцарских франков судебных расходов.

"Решение Верховного Суда Швейцарии от 12 декабря 2019 является окончательным и обжалованию не подлежит. Это решение ставит точку в попытках Российской Федерации лишить ПАО" Укрнафта "возможности получить компенсацию за экспроприированы в АР Крым инвестиции", - сообщают нефтяники.