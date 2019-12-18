Верховная Рада не проголосовала поправку, которая позволила бы обучение иностранцев на русском в вузах

18 декабря, 2019, 23:09

18 декабря во время голосования в целом за законопроект № 2299 "О совершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования" парламентарии не проголосовали за поправку, которая позволяла обучать иностранцев на русском языке

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За законпроект № 2299 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования" проголосовал 321 народный депутат.

Народный депутат Николай Княжицкий сообщил, что попытка "протащить" норму противоречила закону о функционировании украинского языка как государственного, провалилась. Норму, предусматривающую обучение иностранцев на русском языке, изъяли.

Необходимость внесения изменений и дополнений в закон Украины "О высшем образовании" обусловлена прежде всего обязательствами, предусмотренными ст. 431 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, которые состоят в реформировании и модернизации системы высшего образования, содействии сближению в сфере высшего образования в рамках Болонского процесса, повышению качества высшего образования, расширению возможностей высших учебных заведений, активизации мобильности студентов и преподавателей, сотрудничестве с целью упрощения доступа к получению высшего образования и т.п. Кроме того, в 2015 году в Европейском пространстве высшего образования была введена новая редакция стандартов и рекомендаций по обеспечению качества, что также требует отражения в законодательной базе высшего образования.

Целью закона является урегулирование таких сфер, как лицензирование образовательной деятельности, поступление на обучение для получения высшего образования, реализация междисциплинарных образовательных программ, а также отдельных вопросов, касающихся обеспечения качества высшего образования, студентоцентрированного обучения, форм получения образования, требований к руководителю учреждения, Национальной рамки квалификаций и тому подобное.