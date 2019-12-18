В НСЖУ заявили об избиении полицией журналиста Нужненко, которому брызнули в глаза слезоточивым газом под Радой

18 декабря, 2019, 23:04

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что полиция избила журналиста Сергея Нужненко, о котором ранее сообщалось, что ему брызнули в глаза слезоточивым газом на акции против рынка земли

Об этом председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко написал в Facebook.

"Разбитые очки, ушиб правой руки, многочисленные синяки и повреждена профессиональная камера - так 17 декабря прошел рабочий день фотокорреспондента Радио Свобода Сергея Нужненко, который пострадал от рук правоохранителей во время митинга под Верховной Радой. Журналист освещал акцию протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения, во время столкновения между активистами и представителями полиции оказался в эпицентре событий", - написал Томиленко.

По словам Томиленко, Нужненко написал заявления по трем статьям - препятствование журналистской деятельности, нанесение телесных повреждений и повреждение журналистской техники. При этом заявитель отметил, что работать ему помешали именно полицейские.

Томиленко также привел слова самого Нужненко по поводу инцидента.

"Работник полиции (бывший "Беркут") на мои крики "Пресса" обращает на меня особое внимание и пытается выбить камеру и телефон, в сумме он сбивает с меня очки и отталкивает меня назад, я падаю на землю. Во время разгона и сноса палаточного городка работники правоохранительных органов с такой силы бьют меня в спину что я улетаю на несколько метров от места, где стоял, и падаю на асфальт (повредили камеру) прямо под ноги бойцов Нацгвардии. Более 10-15 из них пробегаются по мне, не давая подняться. Спасибо полиции диалога, которая меня вытащила. В райотделе один из полицейских сказал мне, что это не обязанность полиции определять профессиональная техника у вас или нет, журналист перед ними, или митингующий, и что там написано на удостоверении, и вообще вы сами виноваты что были там", - рассказал Нужненко.