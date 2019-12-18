В Киеве на мосту Патона ограничили движение из-за проседания покрытия
18 декабря, 2019, 11:28
Движение по мосту Патона в Киеве ограничат до 23 декабря из-за проседания покрытия
Об этом сообщили в Киевавтодоре.
"Работы выполнять круглосуточно. И по возможности восстановим движение всеми полосами раньше. Во время работ движение частично ограничено (крайняя правая полоса в направлении левого берега) ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что ремонтники работать на мосту с 21:00 17 декабря до 6:00 23 декабря.
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