В Кремле заявили, что достроят "Северный поток-2", несмотря на санкции США
18 декабря, 2019, 12:28
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что газопровод "Северный поток-2" достроят, несмотря на санкции США
Об этом сообщает российский Интерфакс.
Отвечая на вопрос, могут ли санкции США остановить строительство газопровода, Песков ответил: "Мы исходим из того, что этот проект будет закончен".
Он также назвал санкции со стороны США "нарушением международного права".
"Такие действия США является непосредственным нарушением международного права ... навязыванием европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции - более дорогого природного газа", - заявил представитель Кремля.
- Напомним, 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 млрд долларов. В нем предусмотрено введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". В частности, в США хотят ввести обязательные санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство этого газопровода.
- Ранее Маас заявил, что введение санкций против "Северного потока-2" является вмешательством в европейскую энергетическую политику.
- В Германии считают, что под американские санкции могут попасть 350 компаний.
- А компании, которые строят трубопровод, уже объявили, что прекратят свою работу в Балтийском море после вступления в силу санкций США.
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