В Кремле заявили, что достроят "Северный поток-2", несмотря на санкции США

18 декабря, 2019, 12:28

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что газопровод "Северный поток-2" достроят, несмотря на санкции США

Об этом сообщает российский Интерфакс.

Отвечая на вопрос, могут ли санкции США остановить строительство газопровода, Песков ответил: "Мы исходим из того, что этот проект будет закончен".

Он также назвал санкции со стороны США "нарушением международного права".

"Такие действия США является непосредственным нарушением международного права ... навязыванием европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции - более дорогого природного газа", - заявил представитель Кремля.