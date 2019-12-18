В Канаде хакеры украли данные 15 млн человек
18 декабря, 2019, 10:58
В Канаде хакеры похитили базу данных сети медицинских лабораторий LifeLabs, что привело к утечке данных
Об этом сообщил сам президент сети Чарльз Браун в открытом письме .
Браун отметил, что кибератака открыла неавторизованный доступ компьютерных систем сети лабораторий информации о пользователях. Данные могли содержать - имя, адрес, электронную почту, логин, пароль, дату рождения, номер карточки государственного медицинского страхования и результаты лабораторных тестов.
Также Браун отметил, что только когда компания провела платеж - тогда она смогла получить данные своих пациентов.
"Мы сделали это в сотрудничестве с экспертами, знакомыми с кибератаками и переговорами с киберпреступниками", - отметил директор, не уточнив выплаченную ворам сумму.
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