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Espreso.tvОбществоВ Канаде хакеры украли данные 15 млн человек

В Канаде хакеры украли данные 15 млн человек


фото: cbc
В Канаде хакеры похитили базу данных сети медицинских лабораторий LifeLabs, что привело к утечке данных

Об этом сообщил сам президент сети Чарльз Браун в открытом письме .

Браун отметил, что кибератака открыла неавторизованный доступ компьютерных систем сети лабораторий информации о пользователях. Данные могли содержать - имя, адрес, электронную почту, логин, пароль, дату рождения, номер карточки государственного медицинского страхования и результаты лабораторных тестов.

Также Браун отметил, что только когда компания провела платеж - тогда она смогла получить данные своих пациентов.

"Мы сделали это в сотрудничестве с экспертами, знакомыми с кибератаками и переговорами с киберпреступниками", - отметил директор, не уточнив выплаченную ворам сумму.

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