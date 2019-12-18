В Гонконге двухэтажный автобус попал в аварию: 6 погибших, 30 раненых

18 декабря, 2019, 16:02

В Гонконге в результате столкновения пассажирского двухэтажного автобуса с деревом погибли шесть человек, еще 30 получили травмы

Об этом сообщает Hong Kong Free Press.

"По информации местных СМИ, транспортное средство врезалось в дерево, которое снесло левую часть второго этажа автобуса и сильно повредило его переднюю часть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от удара трех пассажиров выбросило из автобуса.

При этом один пассажир оказался в ловушке внутри искореженного автобуса. Полиция перекрыла несколько полос на шоссе, где произошла авария.

Представитель компании-перевозчика уже заявил, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана помощь, а также пообещал сотрудничать со следствием.