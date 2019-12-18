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Espreso.tvОбществоВ Днепропетровской области снесли последний в Украине памятник Калинину - активисты

В Днепропетровской области снесли последний в Украине памятник Калинину - активисты

В Украине демонтировали последний памятник большевику Михаилу Калинину в селе Широкое Софиевского района Днепропетровской области

Об этом сообщил руководитель общественной организации "Рассвет" Вадим Поздняков, передает Радио Свобода.

По его словам, это сделали местные коммунальщики в ответ на многочисленные обращения активистов.

"Местная власть обещала сделать это до 1 сентября, но из-за бюрократических проволочек процесс затянулся более чем три месяца", - сказал Поздняков.

Активисты обещали сами демонтировать памятник в следующем году, если это не сделает местная власть.

Михаил Калинин - российский революционер, советский государственный и партийный деятель. С 1919 года и до своей смерти, в 1946-м, Калинин занимал высокие должности в органах государственной власти РСФСР, а затем и в СССР.

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