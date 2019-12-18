 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ день столкновений под Радой в центре Киева умер не фермер, а трижды судимый грабитель и вор, - СМИ

В день столкновений под Радой в центре Киева умер не фермер, а трижды судимый грабитель и вор, - СМИ

Мужчина. который в среду, 17 декабря, умер в Киеве на ул. Институтской, оказался трижды судимым за грабеж и кражи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в Нацполици.

По данным издания, умерший - 40-летний житель Киева Павел Боков, который в 1999 году был осужден за ограбление (ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины), в 2002 году сел в тюрьму на 4 года по той же статье, а в 2009 - на 3 года за кражу имущества (ч. 3 ст. 185 УК). Сейчас Боков значится подсудимым за кражи в Шевченковском (дважды) и Соломенском управлениях Нацполиции в Киеве.

Напомним, 17 декабря в Верховной Радой состоялся митинг против продажи земли. Во время акции произошли столкновения между полицией и протестующими. Полицейские задержали 26 участников столкновений.

Во время событий возле Рады стало известно, что неподалеку, на ул. Институтской, умер человек.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2019 среда

больше новостей

18 декабря, 2019 среда

17 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать