В день столкновений под Радой в центре Киева умер не фермер, а трижды судимый грабитель и вор, - СМИ

18 декабря, 2019, 17:15

Мужчина. который в среду, 17 декабря, умер в Киеве на ул. Институтской, оказался трижды судимым за грабеж и кражи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в Нацполици.

По данным издания, умерший - 40-летний житель Киева Павел Боков, который в 1999 году был осужден за ограбление (ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины), в 2002 году сел в тюрьму на 4 года по той же статье, а в 2009 - на 3 года за кражу имущества (ч. 3 ст. 185 УК). Сейчас Боков значится подсудимым за кражи в Шевченковском (дважды) и Соломенском управлениях Нацполиции в Киеве.

Напомним, 17 декабря в Верховной Радой состоялся митинг против продажи земли. Во время акции произошли столкновения между полицией и протестующими. Полицейские задержали 26 участников столкновений.

Во время событий возле Рады стало известно, что неподалеку, на ул. Институтской, умер человек.