Ультрас напали на президента "Райо Вальекано", который поддержал Зозулю
18 декабря, 2019, 14:34
Агрессивные ультрас атаковали автомобиль президента испанского "Райо Вальекано" Мартина Пресса, который поддержал украинского нападающего Романа Зозулю
Об этом сообщает Union Rayo Live y twitter.
Президент "Райо Вальекано" Рауль Пресса подвергся нападению со стороны фанатов своей команды после слов в поддержку украинского нападающего Романа Зозули.
30 представителей ультрас "Райо" окружили автомобиль Прессы и начали громить машину, сопровождая свои действия оскорблениями.
"Полиция должна их найти, у них есть камеры. И они могут идентифицировать тех сумасшедших, которые оскорбляли парня", - прокомментировал ситуацию президент.
[ÚLTIMA HORA]- Union Rayo Live (@UnionRayoLive) 17 декабря 2019 г.
Así ha quedado el coche de Raul Martín Presa en Tarazona pic.twitter.com/YdX4h7kabO
- 15 декабря игру "Альбасете", форвардом которого является Роман Зозуля, против "Райо Вальекано" в матче второго дивизиона чемпионата Испании остановили после первого тайма из-за травли фанов в адрес украинца.
- 16 декабря защитник испанского "Леганес" Василий Кравец поддержал своего соотечественника нападающего Романа Зозулю после нацистских выкриков в адрес форварда от болельщиков "Райо Вальекано".
- Зозуля жестко ответил фанатам "Райо Вальекано", которые выкрикивали нацистские лозунги в его адрес во время матча второго испанского дивизиона.
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