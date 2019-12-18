Ультрас напали на президента "Райо Вальекано", который поддержал Зозулю

Об этом сообщает Union Rayo Live y twitter.

Президент "Райо Вальекано" Рауль Пресса подвергся нападению со стороны фанатов своей команды после слов в поддержку украинского нападающего Романа Зозули.

30 представителей ультрас "Райо" окружили автомобиль Прессы и начали громить машину, сопровождая свои действия оскорблениями.

"Полиция должна их найти, у них есть камеры. И они могут идентифицировать тех сумасшедших, которые оскорбляли парня", - прокомментировал ситуацию президент.