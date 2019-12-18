Украинцам с 1 марта запретят выезжать в Россию по внутреннему паспорту
Соответствующее решение принято на заседании правительства 18 декабря, сообщает премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram .
По его словам, с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией будет осуществляться на основании загранпаспорта. Данная норма будет действовать в отношении граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ.
"Сокращается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина - для проверки данных сведения загранпаспортов считываются специальными приборами", - отметил Гончарук.
При этом при въезде граждан Украины с территории России Государственная пограничная служба будет беспрепятственно пропускать украинцев по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
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