УЕФА показал мяч, которым "Шахтер" сыграет против "Бенфики" в Лиге Европы
Об этом сообщает официальный twitter УЕФА.
УЕФА представил новый официальный мяч которым сыграют в плей-офф раунде Лиги Европы. "Круглый" выполнен в желто-бело-черных цветах турнира. По сравнению с мячом для группового раунда, на новом изображен стадион "Энерго" в Гданьске, который примет финальный поединок турнира.
Дизайн мяча разрабатывал спортивный бренд Molten, который в основном специализируется на аксессуарах для баскетбола и волейбола, однако начиная с сезона 2018/19 японская компания разрабатывает мячи для Лиги Европы.
20 февраля донецкий "Шахтер" в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с португальской "Бенфикой".
The for the #UEL knockouts!- UEFA Europa League (@EuropaLeague) 18 декабря 2019 г.
Featuring the Gdansk Stadium MoltenSports pic.twitter.com/pDU6YVs4sP
- 11 декабря в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" со счетом 0:3 и вылетел в Лигу Европы.
- 16 декабря, стало известно, что по результатам жеребьевки Лиги Европы, в 1/16 финала "Шахтер" встретится с португальской "Бенфикой" .
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