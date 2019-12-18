УЕФА показал мяч, которым "Шахтер" сыграет против "Бенфики" в Лиге Европы

18 декабря, 2019, 15:40

УЕФА представил обновленный дизайн мяча, которым сыграют в плей-офф раунде Лиги Европы

Об этом сообщает официальный twitter УЕФА.

УЕФА представил новый официальный мяч которым сыграют в плей-офф раунде Лиги Европы. "Круглый" выполнен в желто-бело-черных цветах турнира. По сравнению с мячом для группового раунда, на новом изображен стадион "Энерго" в Гданьске, который примет финальный поединок турнира.

Дизайн мяча разрабатывал спортивный бренд Molten, который в основном специализируется на аксессуарах для баскетбола и волейбола, однако начиная с сезона 2018/19 японская компания разрабатывает мячи для Лиги Европы.

20 февраля донецкий "Шахтер" в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с португальской "Бенфикой".