Убийство Шеремета: адвокат требует от МВД опровержения в отношении супругов Грищенко
Об этом сообщил адвокат Владислава Грищенко Виталий Ковальчук в Facebook .
"Официально. Защита требует от МВД опровержения лжи, в том числе, о причастности семьи Грищенко к убийству Павла Шеремета. Интрига (на самом деле нет). Готовим иск в суд ", - написал адвокат.
По словам Ковальчука, слайд с фото, которое продемонстрировали силовики на брифинге вероятных подозреваемых, в том числе и Инны и Владислава Грищенко, сопровождался пояснительными надписями, которые указывают на них как на "исполнителей преступления".
По его словам, комментарии чиновников МВД свидетельствуют об их "уверенность в доказанности вины подозреваемых", а часть комментариев носит манипулятивный характер и направлена на искусственную демонизации задержанных лиц ".
По мнению адвоката, возбуждено презумпцию невиновности подозреваемых в различных производствах, в том числе Грищенко.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
- Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
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