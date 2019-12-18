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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: адвокат требует от МВД опровержения в отношении супругов Грищенко

Убийство Шеремета: адвокат требует от МВД опровержения в отношении супругов Грищенко


фото: 5.ua
Защита супругов ветеранов АТО Инны и Владислава Грищенко требует опровержения от Министерства внутренних дел о вероятной причастности их к убийству журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщил адвокат Владислава Грищенко Виталий Ковальчук в Facebook .

"Официально. Защита требует от МВД опровержения лжи, в том числе, о причастности семьи Грищенко к убийству Павла Шеремета. Интрига (на самом деле нет). Готовим иск в суд ", - написал адвокат.

По словам Ковальчука, слайд с фото, которое продемонстрировали силовики на брифинге вероятных подозреваемых, в том числе и Инны и Владислава Грищенко, сопровождался пояснительными надписями, которые указывают на них как на "исполнителей преступления".

По его словам, комментарии чиновников МВД свидетельствуют об их "уверенность в доказанности вины подозреваемых", а часть комментариев носит манипулятивный характер и направлена на искусственную демонизации задержанных лиц ".

По мнению адвоката, возбуждено презумпцию невиновности подозреваемых в различных производствах, в том числе Грищенко.

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  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
  • В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
  • Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
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