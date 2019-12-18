Террористы "ЛНР" приговорили гражданина Латвии к 10,5 года по обвинению в "шпионаже" для Украины, - росСМИ

18 декабря, 2019, 19:38

Так называемый суд террористической организации "ЛНР" приговорил к 10,5 года лишения свободы с конфискацией имущества гражданина Латвии по обвинению в шпионаже в пользу украинских спецслужб

Об этом сообщает российское издание "Интерфакс" со ссылкой на "министерство госбезопасности" террористов.

По данным издания, речь идет о гражданине Латвии Валентисе Веселовсе (Валентине Веселове). Террористы утверждают, что украинские спецслужбы завербовали Веселовса в 2004 году, назначив ему псевдоним "Эльф", а в 2014 году переправили на оккупированную Россией территорию Луганщины.

Оккупанты заявляют, что латвиец собирал данные военного характера о так называемой народной милиции террористов и о ситуации на оккупированной русскими территории.