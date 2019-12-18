Судебная реформа в Польше может привести к выходу из ЕС, - Верховный суд
18 декабря, 2019, 08:33
Глава Верховного суда Польской республики заявил, что новый законопроект о Верховном суде, инициированный в рамках судебной реформы, может повлечь выход страны из Европейского Союза
Об этом сообщает издание " Лига " со ссылкой на заявление суда.
Авторы законопроекта закладывают конфликт между законодательствами ЕС и Польши, который может привести к тому, что структуры ЕС начнут выявлять нарушения обязательств, вытекающих из договора в рамках Союза, а затем - к необходимости покинуть ЕС.
В Верховном суде негативно оценивают такие изменения и считают, что они угрожают независимости судебной системы Польши.
Предлагаемые изменения приведут к устранению с должностей судей, чьи взгляды не соответствуют взглядам правящего большинства, говорится в сообщении.
Под заявлением подписались 15 деканов юрфаков ведущих польских вузов.
- Напомним, ранее Европейский суд заявил , что Польша нарушила принцип независимости судов.
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