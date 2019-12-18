Судебная реформа в Польше может привести к выходу из ЕС, - Верховный суд

18 декабря, 2019, 08:33

Глава Верховного суда Польской республики заявил, что новый законопроект о Верховном суде, инициированный в рамках судебной реформы, может повлечь выход страны из Европейского Союза

Об этом сообщает издание " Лига " со ссылкой на заявление суда.

Авторы законопроекта закладывают конфликт между законодательствами ЕС и Польши, который может привести к тому, что структуры ЕС начнут выявлять нарушения обязательств, вытекающих из договора в рамках Союза, а затем - к необходимости покинуть ЕС.

В Верховном суде негативно оценивают такие изменения и считают, что они угрожают независимости судебной системы Польши.

Предлагаемые изменения приведут к устранению с должностей судей, чьи взгляды не соответствуют взглядам правящего большинства, говорится в сообщении.

Под заявлением подписались 15 деканов юрфаков ведущих польских вузов.