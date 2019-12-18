Секретарь СНБО Данилов заявил об успешных испытаниях ракеты "Ольха-М"

18 декабря, 2019, 17:15

Конструкторское бюро "Луч" провело очередные испытания и осуществило 2 успешных запуска ракеты "Ольха-М" на расстояние более 100 км.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на своей странице в Facebook.

"Сегодня насыщенный событиями и удачный день. ГККБ "Луч" провело очередные испытания и осуществило два успешных запуска ракеты "Ольха-М", поражающей цель на расстоянии более 100 км. Круговое отклонение составило менее 30 метров", - написал он.

Данилов убежден, что этот вид вооружений позволит ВСУ успешно выполнять целый ряд задач тактического характера.

"Система залпового огня "Ольха-М" будет в ВСУ самым мощным по дальности поражения вооружением сухопутного базирования. "Ольхой-М" после принятия ее на вооружение можно будет поражать разнообразные сухопутные цели и решать оперативно-тактические задачи", - написал секретарь СНБО.