Секретарь СНБО Данилов заявил об успешных испытаниях ракеты "Ольха-М"
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на своей странице в Facebook.
"Сегодня насыщенный событиями и удачный день. ГККБ "Луч" провело очередные испытания и осуществило два успешных запуска ракеты "Ольха-М", поражающей цель на расстоянии более 100 км. Круговое отклонение составило менее 30 метров", - написал он.
Данилов убежден, что этот вид вооружений позволит ВСУ успешно выполнять целый ряд задач тактического характера.
"Система залпового огня "Ольха-М" будет в ВСУ самым мощным по дальности поражения вооружением сухопутного базирования. "Ольхой-М" после принятия ее на вооружение можно будет поражать разнообразные сухопутные цели и решать оперативно-тактические задачи", - написал секретарь СНБО.
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