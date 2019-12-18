СБУ в перспективе передаст следствие по экономическим преступлениям в Бюро финрасследований, - Баканов

18 декабря, 2019, 11:30

На вопрос журналистов, какая судьба ждет управление "К", глава СБУ Иван Баканов ответил, что следствие по этим делам переданы в еще не созданное Бюро финансовых расследований

Об этом Иван Баканов рассказал в интервью изданию " Интерфакс-Украина ".

На вопрос журналистов о судьбе управления "К" и расследование еконмичних преступлений глава СБУ ответил следующим образом:

"Создается впечатление, что всех волнует только эта часть работы Службы. Хотя считаю, что дискуссия вести нужно в целом и о других вещах: будет ли Служба эффективна с урезанным функционалом, соответствует ли такой подход оперативной обстановке в стране и другие важные аспекты в работе Службы . "

На уточняющий вопрос журналистов, будет ли СБУ заниматься экономическими преступлениями, Баканов заявил следующее:

"Мы будем участвовать в разработке государственной программы по противодействию экономическим преступлениям и, собственно, предупреждать их. Но если говорить о расследовании, то этим в перспективе, очевидно, будет заниматься Государственное бюро финансовых расследований".

Также глава Службы безопасности Украины добавил, что ведомство сосредоточится на контрразведке, которая может охватывать все сферы хозяйственной деятельности.