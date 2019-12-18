 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСБУ в перспективе передаст следствие по экономическим преступлениям в Бюро финрасследований, - Баканов

СБУ в перспективе передаст следствие по экономическим преступлениям в Бюро финрасследований, - Баканов


фото: 34.ua
На вопрос журналистов, какая судьба ждет управление "К", глава СБУ Иван Баканов ответил, что следствие по этим делам переданы в еще не созданное Бюро финансовых расследований

Об этом Иван Баканов рассказал в интервью изданию " Интерфакс-Украина ".

На вопрос журналистов о судьбе управления "К" и расследование еконмичних преступлений глава СБУ ответил следующим образом:

"Создается впечатление, что всех волнует только эта часть работы Службы. Хотя считаю, что дискуссия вести нужно в целом и о других вещах: будет ли Служба эффективна с урезанным функционалом, соответствует ли такой подход оперативной обстановке в стране и другие важные аспекты в работе Службы . "

На уточняющий вопрос журналистов, будет ли СБУ заниматься экономическими преступлениями, Баканов заявил следующее:

"Мы будем участвовать в разработке государственной программы по противодействию экономическим преступлениям и, собственно, предупреждать их. Но если говорить о расследовании, то этим в перспективе, очевидно, будет заниматься Государственное бюро финансовых расследований".

Также глава Службы безопасности Украины добавил, что ведомство сосредоточится на контрразведке, которая может охватывать все сферы хозяйственной деятельности.

  • Напомним, в октябре 2019 Иван Баканов передал в ГБР результаты внутренней проверки в отношении возможного давления сотрудниками спецслужбы на бизнес.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2019 среда

больше новостей

18 декабря, 2019 среда

17 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать