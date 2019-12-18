СБУ в перспективе передаст следствие по экономическим преступлениям в Бюро финрасследований, - Баканов
Об этом Иван Баканов рассказал в интервью изданию " Интерфакс-Украина ".
На вопрос журналистов о судьбе управления "К" и расследование еконмичних преступлений глава СБУ ответил следующим образом:
"Создается впечатление, что всех волнует только эта часть работы Службы. Хотя считаю, что дискуссия вести нужно в целом и о других вещах: будет ли Служба эффективна с урезанным функционалом, соответствует ли такой подход оперативной обстановке в стране и другие важные аспекты в работе Службы . "
На уточняющий вопрос журналистов, будет ли СБУ заниматься экономическими преступлениями, Баканов заявил следующее:
"Мы будем участвовать в разработке государственной программы по противодействию экономическим преступлениям и, собственно, предупреждать их. Но если говорить о расследовании, то этим в перспективе, очевидно, будет заниматься Государственное бюро финансовых расследований".
Также глава Службы безопасности Украины добавил, что ведомство сосредоточится на контрразведке, которая может охватывать все сферы хозяйственной деятельности.
- Напомним, в октябре 2019 Иван Баканов передал в ГБР результаты внутренней проверки в отношении возможного давления сотрудниками спецслужбы на бизнес.
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