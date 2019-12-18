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Espreso.tvОбществоСБУ сожгла 4 тонны наркотиков на $100 млн. ФОТО

СБУ сожгла 4 тонны наркотиков на $100 млн. ФОТО


фото: ssu.gov.ua
Почти 4 тонны наркотиков, которые были изъяты СБУ, утилизированы в Одессе

Об этом сообщает пресс служба ведомства.

Почти 4 тонны наркотиков, которые были изъяты Службой безопасности в рамках противодействия незаконному обороту наркотических средств утилизированы в Одессе.

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Вещественные доказательства после решения суда были предоставлены для уничтожения Спецпредприятию, которое занимается утилизацией.

Передача и сожжение наркотиков происходили под наблюдением совместной комиссии СБУ и контролирующих органов, с участием представителей общественности и местных СМИ.

Уничтожению подверглись оптовые партии марихуаны, кокаина, героина, стоимость которых по ценам черного рынка составляет $100 миллионов.

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