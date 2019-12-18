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Espreso.tvОбществоСБУ разоблачила попытки вывезти технику для военных самолетов в РФ и еще одну страну

СБУ разоблачила попытки вывезти технику для военных самолетов в РФ и еще одну страну

Контрразведка СБУ разоблачила две попытки вывоза из Украины в Россию и еще одну страну запчастей и приборов для военной авиации

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Житель одного из районов Киевщины пытался сбыть несколько агрегатов к истребителям Су-25 гражданину одной из зарубежных стран. Мужчину разоблачили при попытке сбыта иностранцу партии товаров военного назначения", - говорится в сообщении.

Во время обысков в арендованном злоумышленником складском помещении спецслужбисты изъяли большое количество запчастей к военной технике. По данным спецслужбы, комплектующие украдены из воинских частей.

"Проверяется причастность к хищению военнослужащих Воздушных сил ВСУ", - отметили в СБУ.

Контрразведчики СБУ также блокировали попытку гражданина Украины вывезти на поезде "Кишинев-Москва" в РФ 10 комплектов кислородных переносных приборов КП-19, которые используются в российских военно-транспортных самолетах.

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