СБУ разоблачила попытки вывезти технику для военных самолетов в РФ и еще одну страну

18 декабря, 2019, 16:45

Контрразведка СБУ разоблачила две попытки вывоза из Украины в Россию и еще одну страну запчастей и приборов для военной авиации

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Житель одного из районов Киевщины пытался сбыть несколько агрегатов к истребителям Су-25 гражданину одной из зарубежных стран. Мужчину разоблачили при попытке сбыта иностранцу партии товаров военного назначения", - говорится в сообщении.

Во время обысков в арендованном злоумышленником складском помещении спецслужбисты изъяли большое количество запчастей к военной технике. По данным спецслужбы, комплектующие украдены из воинских частей.

"Проверяется причастность к хищению военнослужащих Воздушных сил ВСУ", - отметили в СБУ.

Контрразведчики СБУ также блокировали попытку гражданина Украины вывезти на поезде "Кишинев-Москва" в РФ 10 комплектов кислородных переносных приборов КП-19, которые используются в российских военно-транспортных самолетах.