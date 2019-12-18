 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоС нового года в Украине появится Государственная социальная служба

С нового года в Украине появится Государственная социальная служба

Правительство утвердило положение о Государственной социальной службе Украины

Об этом сообщила министр соцполитики Юлия Соколовская в Facebook.

Государственная социальная служба - это орган, который будет сфокусирован на помощи Министерству анализировать на риск-ориентированных подходах 293 млрд гривен бюджета - средств налогоплательщиков, которые перераспределяет министерство на социальные программы и выплаты.

Служба заработает в 2020 году.

Ожидается, что это позволит проверять местные органы социальной защиты населения, назначающие людям государственные выплаты, и выявлять нарушения как со стороны должностных лиц, так и получателей.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2019 среда

больше новостей

18 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать