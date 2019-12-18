С нового года в Украине появится Государственная социальная служба
18 декабря, 2019, 18:31
Правительство утвердило положение о Государственной социальной службе Украины
Об этом сообщила министр соцполитики Юлия Соколовская в Facebook.
Государственная социальная служба - это орган, который будет сфокусирован на помощи Министерству анализировать на риск-ориентированных подходах 293 млрд гривен бюджета - средств налогоплательщиков, которые перераспределяет министерство на социальные программы и выплаты.
Служба заработает в 2020 году.
Ожидается, что это позволит проверять местные органы социальной защиты населения, назначающие людям государственные выплаты, и выявлять нарушения как со стороны должностных лиц, так и получателей.
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