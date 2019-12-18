С начала года в зоне ООС погибли 97 украинских воинов, - Генштаб

18 декабря, 2019, 19:16

Потери украинской армии на Донбассе с начала 2019 - 97 погибших военных

Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос BBC News Украина.

Также с начала года на Донбассе в результате боев ранены 499 украинских военнослужащих. Еще 78 бойцов получили других повреждений.

"Другие погибшие (умершие) - 77 человек", - добавляют в Генштабе о небоевых потерях.

Все эти данные - по состоянию на 17 декабря 2019 года.

Больше всего украинские бойцы погибают от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, а также от подрывов на минах.

В 2018 году на Донбассе, по данным Генштаба, боевые потери украинской армии составили 110 военных, а в 2017 году - 198 бойцов.

В Генштабе также уточнили потери за всю войну на Донбассе.

С начала боевых действий в 2014 году на Востоке потери армии составляют: безвозвратные потери - 2608 человек, остальные погибшие (умершие) - 1087 человек, санитарные потери (раненые) - 9805 человек, повреждены - 2251 человек.