С начала года в зоне ООС погибли 97 украинских воинов, - Генштаб
Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос BBC News Украина.
Также с начала года на Донбассе в результате боев ранены 499 украинских военнослужащих. Еще 78 бойцов получили других повреждений.
"Другие погибшие (умершие) - 77 человек", - добавляют в Генштабе о небоевых потерях.
Все эти данные - по состоянию на 17 декабря 2019 года.
Больше всего украинские бойцы погибают от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, а также от подрывов на минах.
В 2018 году на Донбассе, по данным Генштаба, боевые потери украинской армии составили 110 военных, а в 2017 году - 198 бойцов.
В Генштабе также уточнили потери за всю войну на Донбассе.
С начала боевых действий в 2014 году на Востоке потери армии составляют: безвозвратные потери - 2608 человек, остальные погибшие (умершие) - 1087 человек, санитарные потери (раненые) - 9805 человек, повреждены - 2251 человек.
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция