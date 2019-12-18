Россияне задержали пять японских кораблей
18 декабря, 2019, 08:26
Пограничная служба России задержала пять рыболовецких судов из Японии
Об этом сообщают российские СМИ.
Шхуны, прибывшие из префектуры Хоккайдо, занимались промыслом осьминогов в рамках соглашения между двумя странами. Суда отправлены для проверки на остров Кунашир Курильской гряды.
По данным властей префектуры, причиной задержания судов стали несоответствия между сведениями об улове в бортовых журналах и фактическим уловом на борту шхун.
МИД Японии уже потребовал от российской стороны скорейшего освобождения кораблей.
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