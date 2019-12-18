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Espreso.tvМирРоссияне задержали пять японских кораблей

Россияне задержали пять японских кораблей

Пограничная служба России задержала пять рыболовецких судов из Японии

Об этом сообщают российские СМИ.

Шхуны, прибывшие из префектуры Хоккайдо, занимались промыслом осьминогов в рамках соглашения между двумя странами. Суда отправлены для проверки на остров Кунашир Курильской гряды.

По данным властей префектуры, причиной задержания судов стали несоответствия между сведениями об улове в бортовых журналах и фактическим уловом на борту шхун.

МИД Японии уже потребовал от российской стороны скорейшего освобождения кораблей.

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