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Espreso.tvМир"Смешное и нездоровое": Пелоси отреагировала на письмо Трампа об "уродливом" импичменте

"Смешное и нездоровое": Пелоси отреагировала на письмо Трампа об "уродливом" импичменте


фото: reuters
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси высмеяла резкое письмо президента Дональда Трампа, в котором он призвал ее прекратить процедуру импичмента

По словам Пелоси, письмо Трампа "смешное и нездоровое", сообщает CNN.

Спикер нижней палаты Конгресса заявила журналистам, что у нее не было возможности полностью прочитать письмо Трампа, в котором он обвинил демократов в "неконституционном злоупотреблении властью".

"Это смешно ... Я уловила суть письма, она нездорова", - сказала Пелоси в кулуарах Конгресса.

17 декабря Трамп написал на шести страницах письмо Пелоси, чтобы выразить свой протест через инициированный демократами импичмент.

В письме, обнародованном на сайте Белого дома, Трамп выразил свой "самый сильный протест против партизанской кампании по импичменту".

По мнению Трампа, расследование импичмента является переворотом и "беспрецедентным и неконституционным злоупотреблением властью" со стороны демократов в Палате представителей.

"" Вы удешевили важность этого очень уродливого слова, импичмент! ", - написал, в частности, Трамп.

Трамп отправил письмо Пелоси накануне голосования Палаты представителей по статьям импичмента президента США, намеченного на среду , 18 декабря.

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