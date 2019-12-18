"Смешное и нездоровое": Пелоси отреагировала на письмо Трампа об "уродливом" импичменте
По словам Пелоси, письмо Трампа "смешное и нездоровое", сообщает CNN.
Спикер нижней палаты Конгресса заявила журналистам, что у нее не было возможности полностью прочитать письмо Трампа, в котором он обвинил демократов в "неконституционном злоупотреблении властью".
"Это смешно ... Я уловила суть письма, она нездорова", - сказала Пелоси в кулуарах Конгресса.
17 декабря Трамп написал на шести страницах письмо Пелоси, чтобы выразить свой протест через инициированный демократами импичмент.
Pelosi says Trump's letter is "really sick". pic.twitter.com/8HtOUPVVny- TPM Livewire (@TPMLiveWire) December 17, 2019
В письме, обнародованном на сайте Белого дома, Трамп выразил свой "самый сильный протест против партизанской кампании по импичменту".
По мнению Трампа, расследование импичмента является переворотом и "беспрецедентным и неконституционным злоупотреблением властью" со стороны демократов в Палате представителей.
"" Вы удешевили важность этого очень уродливого слова, импичмент! ", - написал, в частности, Трамп.
Трамп отправил письмо Пелоси накануне голосования Палаты представителей по статьям импичмента президента США, намеченного на среду , 18 декабря.
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