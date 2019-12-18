"Процессы салемских ведьм были справедливыми": Трамп написал конгрессменам злое письмо об импичменте
Письмо размещен на сайте Белого дома.
Американские СМИ называют письмо беспрецедентным и отмечают, что подобного вмешательства президента еще не было.
В письме из 6 страниц Трамп обвинил спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в объявлении "открытой войны американской демократии".
"Вы удешевили важность этого очень уродливого слова, импичмент!", - написал Трамп в письме.
Трамп утверждает, что его "лишили основной конституционной надлежащей процедуры с начала этой аферы по импичменту", и "отрицали его основные права, предоставленные Конституцией, включая право на представление доказательств".
На самом деле председатель юридического комитета Палаты представителей публично приглашал Трампа дать показания в процессе импичмента, что также позволило бы его юридической команде допросить свидетелей, но он отказался.
"Более справедливый процесс получили те, кто обвинялся в судебных процессах салемских ведьм", - написал Трамп.
В 17-м веке американский город Салем, штат Массачусетс, пережило период массовой истерии, в результате которой судили и казнили десятки людей по обвинению в колдовстве.
- Палата представителей будет голосовать за утверждение статей обвинения по делу об импичменте 18 декабря
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