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Espreso.tvМир"Процессы салемских ведьм были справедливыми": Трамп написал конгрессменам злое письмо об импичменте

"Процессы салемских ведьм были справедливыми": Трамп написал конгрессменам злое письмо об импичменте


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп направил письмо спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором раскритиковал демократов за расследование импичмента и назвал себя жертвой попытки государственного переворота

Письмо размещен на сайте Белого дома.

Американские СМИ называют письмо беспрецедентным и отмечают, что подобного вмешательства президента еще не было.

В письме из 6 страниц Трамп обвинил спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в объявлении "открытой войны американской демократии".

"Вы удешевили важность этого очень уродливого слова, импичмент!", - написал Трамп в письме.

Трамп утверждает, что его "лишили основной конституционной надлежащей процедуры с начала этой аферы по импичменту", и "отрицали его основные права, предоставленные Конституцией, включая право на представление доказательств".

На самом деле председатель юридического комитета Палаты представителей публично приглашал Трампа дать показания в процессе импичмента, что также позволило бы его юридической команде допросить свидетелей, но он отказался.

"Более справедливый процесс получили те, кто обвинялся в судебных процессах салемских ведьм", - написал Трамп.

В 17-м веке американский город Салем, штат Массачусетс, пережило период массовой истерии, в результате которой судили и казнили десятки людей по обвинению в колдовстве.

  • Палата представителей будет голосовать за утверждение статей обвинения по делу об импичменте 18 декабря
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