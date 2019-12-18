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Espreso.tvОбщество"Если не говорить об агрессии на востоке Украины", - Баканов назвал фейки угрозой национальной безопасности

"Если не говорить об агрессии на востоке Украины", - Баканов назвал фейки угрозой национальной безопасности

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает, что агрессию на востоке, фейки и киберугрозы можно поставить на первые места среди вызовы национальной безопасности страны

Об этом Баканов рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

Баканов ответил на вопрос о том, какие сейчас ключевые угрозы национальной безопасности.

"Если не говорить о длительной агрессию на востоке страны, то информационные угрозы сегодня на первом месте. Фейки заполонили информпространство во всем мире. Понять, где правда, а где ложь очень трудно. Или дестабилизирует это? Да, безусловно ", - сказал глава СБУ.

Также среди опасных он вспомнил такое явление как киберугрозы.

"Сегодня мы все пользуемся компьютерами, программным обеспечением. Простой пример - вирус Petya. Без высококлассных специалистов СБУ было бы сложно противодействовать этой угрозе ", - вспомнил Баканов.

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