"Если не говорить об агрессии на востоке Украины", - Баканов назвал фейки угрозой национальной безопасности

18 декабря, 2019, 09:49

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает, что агрессию на востоке, фейки и киберугрозы можно поставить на первые места среди вызовы национальной безопасности страны

Об этом Баканов рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

Баканов ответил на вопрос о том, какие сейчас ключевые угрозы национальной безопасности.

"Если не говорить о длительной агрессию на востоке страны, то информационные угрозы сегодня на первом месте. Фейки заполонили информпространство во всем мире. Понять, где правда, а где ложь очень трудно. Или дестабилизирует это? Да, безусловно ", - сказал глава СБУ.

Также среди опасных он вспомнил такое явление как киберугрозы.

"Сегодня мы все пользуемся компьютерами, программным обеспечением. Простой пример - вирус Petya. Без высококлассных специалистов СБУ было бы сложно противодействовать этой угрозе ", - вспомнил Баканов.