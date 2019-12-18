"Будем втихаря вырезать, как кроликов", - протестант о нардепах и рынке земли

18 декабря, 2019, 12:38

Один из пикетчиков дал комментарий журналистам во время акции против рынка земли под Верховной Радой

Об этом сообщает журналистка ЕСПРЕСО.TV Марина Данилюк-Ермолаева.

"Ни в коем случае закон принимать нельзя", - заявил один из пикетчиков.

На вопрос журналистки, читал ли закон митингующий, тот ответил:

"Я его не читал, но я против продажи украинской земли. Против продажи украинской земли!"

"Если они это сделают, мы будем их втихаря вырезать, как кроликов!" - добавил он.