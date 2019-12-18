"Будем втихаря вырезать, как кроликов", - протестант о нардепах и рынке земли
18 декабря, 2019, 12:38
Один из пикетчиков дал комментарий журналистам во время акции против рынка земли под Верховной Радой
Об этом сообщает журналистка ЕСПРЕСО.TV Марина Данилюк-Ермолаева.
"Ни в коем случае закон принимать нельзя", - заявил один из пикетчиков.
На вопрос журналистки, читал ли закон митингующий, тот ответил:
"Я его не читал, но я против продажи украинской земли. Против продажи украинской земли!"
"Если они это сделают, мы будем их втихаря вырезать, как кроликов!" - добавил он.
- Напомним, 17 декабря, во время митинга под Верховной Радой против введения рынка земли, произошли столкновения между правоохранителями и представителями "Национального корпуса"
- Во время протеста против закона о рынке земли полицейские задержали 26 участников
- Позже лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий заявил, что всех задержанных участников столкновений с полицией возле Верховной Рады отпустили .
- Напомним, 18 декабря в Верховной Радой и Кабмином проходят отдельные митинги.
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