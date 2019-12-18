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Espreso.tvОбщество"Будем втихаря вырезать, как кроликов", - протестант о нардепах и рынке земли

"Будем втихаря вырезать, как кроликов", - протестант о нардепах и рынке земли


фото: korupciya.com
Один из пикетчиков дал комментарий журналистам во время акции против рынка земли под Верховной Радой

Об этом сообщает журналистка ЕСПРЕСО.TV Марина Данилюк-Ермолаева.

"Ни в коем случае закон принимать нельзя", - заявил один из пикетчиков.

На вопрос журналистки, читал ли закон митингующий, тот ответил:

"Я его не читал, но я против продажи украинской земли. Против продажи украинской земли!"

"Если они это сделают, мы будем их втихаря вырезать, как кроликов!" - добавил он.

 

  • Напомним, 17 декабря, во время митинга под Верховной Радой против введения рынка земли, произошли столкновения между правоохранителями и представителями "Национального корпуса"
  • Во время протеста против закона о рынке земли полицейские задержали 26 участников
  • Позже лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий заявил, что всех задержанных участников столкновений с полицией возле Верховной Рады отпустили .
  • Напомним, 18 декабря в Верховной Радой и Кабмином проходят отдельные митинги.
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