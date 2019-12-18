"Барселона" - "Реал": букмекеры назвали фаворита матча

18 декабря, 2019, 09:13

Букмекеры сделали прогноз на матч 17-го тура чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и мадридским "Реалом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекерские конторы считают хозяев фаворитом в центральном матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу и предлагают на победу "Барселоны" коэффициент - 1.78, по мадридского "Реала", то на выигрыш столичного клуба - 4.20. Ничью в основном времени игры, эксперты считают маловероятной - 4.30.

Встреча между командами состоится 18 декабря, на стадионе "Камп Ноу". Начало в 21:00.