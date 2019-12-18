 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Барселона" - "Реал": букмекеры назвали фаворита матча

"Барселона" - "Реал": букмекеры назвали фаворита матча


фото: standard.co.uk
Букмекеры сделали прогноз на матч 17-го тура чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и мадридским "Реалом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекерские конторы считают хозяев фаворитом в центральном матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу и предлагают на победу "Барселоны" коэффициент - 1.78, по мадридского "Реала", то на выигрыш столичного клуба - 4.20. Ничью в основном времени игры, эксперты считают маловероятной - 4.30.

Встреча между командами состоится 18 декабря, на стадионе "Камп Ноу". Начало в 21:00.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2019 среда

17 декабря, 2019 вторник

больше новостей

18 декабря, 2019 среда

17 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать