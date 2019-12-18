Путин пользуется устаревшим Windows XP, который легко сломать, - The Guardian

18 декабря, 2019, 16:55

На компьютерах президента РФ Владимира Путина в Кремле и в официальной резиденции Ново-Огарево установлена ​​устаревшая операционная система Microsoft Windows XP

К такому выводу пришли журналисты The Guardian, изучив опубликованные пресс-службой Кремля фотографии.

"Российские агенты были обвинены в глобальных хакерских операциях, но кто-то в Кремле явно забыл сообщить Владимиру Путину о важности кибербезопасности", - пишет британское издание.

На обоих компьютерах, в Кремле и Ново-Огарево, установленные фоновые изображения кремлевских башен.

Издание отмечает, что Microsoft прекратила выпускать регулярные обновления безопасности для Windows XP и Office 2003 в апреле 2014 года. "Однако, похоже, что российские правительственные постановления не позволили Путину перейти на более новую версию Microsoft 10", - говорится в статье.

Microsoft предупреждает на своем сайте, что компьютеры под управлением Windows XP "уязвимы для угроз безопасности и вирусов".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать, почему Путин продолжает использовать устаревшую операционную систему.