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Espreso.tvЭкономикаПока гендиректор Укрзализныци отчитывается Наблюдательному совету исполнительный директор "оптимизирует" грузопотоки

Пока гендиректор Укрзализныци отчитывается Наблюдательному совету исполнительный директор "оптимизирует" грузопотоки

Полтавский ГОК (ПГОК) компании Феррекспо направил письмо Главе правления АО "Укрзализныця" Евгению Кравцову в связи с ситуацией, сложившейся на станции Золотнишино Южной железной дороги, которая занята гружеными вагонами

Так, по состоянию на 16 декабря 2019 года по станциям Одесской и Южной железной дороги накопилось 1958 загруженных железорудными окатышами собственных вагонов ЧАО "Полтавский ГОК" назначением ст. Черноморская и Береговая. Из них 1482 вагона находятся на Южной жд из-за непринятия Одесской ( из них "брошенных" вагонов - 689). По Одесской железной дороге находится 159 "брошенных" вагонов. При этом ООО "ТИС-Руда" и МТП "Пивденный" ежедневно передают заявку на прием составов, в т.ч. и "брошенных".Особое непонимание вызывает тот факт, что вагоны с железорудным сырьем расставлены в противоположную от Одесской жд сторону, 530 вагонов стоят "брошенными" по станциям Полтавской и Сумской дирекций Укрзализныци. Это приводит к увеличению пробега собственного вагона на 40%, а "брошенные" составы поддаются разукомпектованию.

В связи с этим ПГОК оказался в очень сложном положении и на грани вынужденной остановки производства по причине отсутствия свободных путей. "Нам непонятна позиция Укрзализныци касательно разрешения на российский транзит, когда отечественный производитель несет прямые убытки по вине перевозчика и вынужден останавливаться тогда, когда промышленное производство в Украине падает", - отметил Заместитель Председателя Правления ЧАО "Полтавский ГОК" Дмитрий Спатарь.

В связи с выше изложенным Предприятие просит Евгения Кравцова как можно скорее разобраться в ситуаци, помочь найти выход из критического положения, в котором оказалось ЧАО "Полтавский ГОК" из-за  Укрзализныци, и принять все срочные меры для своевременного предоставления маршрутов под разгрузку на ООО "ТИС-Руда" и МТП "Пивденный" в соответствии с их заявками.

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