Петр Порошенко поздравил киборга Марченко с освобождением

18 декабря, 2019, 10:50

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" лично поздравил киборга, боевого генерала Дмитрия Марченко с освобождением из СИЗО

18 декабря после уплаты залога в 20 млн гривен Дмитрий Марченко вышел из СИЗО, где находился через надуманные обвинения. Во время встречи Порошенко показал оберег из Донецкого аэропорта, который киборг-десантник Дмитрий Марченко (позывной Марчелло) в свое время подарил ему на память.

Петр Порошенко "Это наша, может, вторая или третья встреча в жизни. Но эта кукла, которую вы мне подарили, все время была со мной. Для тех, кто не знает, я хотел бы рассказать ее историю. В Донецком аэропорту был магазин duty free. и уже тогда, когда в аэропорту шли ожесточенные бои, эта кукла, символизирующая Украину, для меня стала символом несокрушимости Украины. Мы всегда должны помнить и о ДАП, и о героических поступках", - отметил

Пятый президент отметил, что за последние полгода в Украине активизировались попытки дискредитации военных, волонтеров и добровольцев, которые с первых дней российской агрессии пошли защищать государство.

Петр Порошенко "Что они сейчас делают? Они пытаются переписать историю последних пяти лет. Они пытаются сказать, что Армия, Вооруженные силы, украинские герои - это не самое важное, что есть в Украине. Они пытаются подорвать доверие к украинским офицерам и генералам, которые, бросив все, в 14-м пошли на фронт. Я буду делать все, чтобы не позволить им это сделать. Я буду делать все, чтобы честное имя каждого украинского офицера, украинского воина, было защищено. Я еще раз хочу поблагодарить за ту огромную работу по защите родной земли, которую вы делали эти 5 лет. Я как пятый Президент и Верховный Главнокомандующий хочу поблагодарить в вашем лице всем нашим воинам, героям, которые внесли огромный вклад для того, чтобы страна была сохранена - и еще сделают для того, чтобы не дать негодяям сделать реванш", - отметил

Он также отметил настоящую командирскую позицию Дмитрия Марченко, который отказывался выходить из СИЗО под залог до тех пор, пока не освободили его подчиненных.

Дмитрий Марченко, который после участия в боевых действиях на Донбассе в рамках реформирования Министерства обороны вместе с другими боевыми офицерами был привлечен, в частности, в осовременивания стандартов речевого и пищевого обеспечения, поблагодарил Петру Порошенко за возможность работать над такими сложными и ответственными задачами. Как известно, ВСУ благодаря реформированию перешли на новую форму по образцу НАТО, в армейских частях было введено современное полноценное питание.

«Я хочу поблагодарить за доверие делать реформы. Это была очень сложная работа. Очень тяжелый путь мы прошли, чтобы показать результат ».

Дмитрий Марченко поблагодарил семье Петра Порошенко и всем неравнодушным украинском, которые за несколько дней вместе собрали необходимую сумму в 20 млн гривен для залога.

Петр Порошенко "Буквально за два дня более трех тысяч украинцев - кто по тысяче, кто по сто гривен, но в них эти гривны были не лишними. Для кого-то последним - но они считали, что более важной дела для них, чем сделать взнос для уплаты залога генералом Дмитрием Марченко, для них не существует", - рассказал

"Для меня большая честь, что я мог воевать и защищать народ. У нас невероятный народ и вы у нас были невероятным президентом", - сказал генерал Марченко.