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Espreso.tvОбществоПереселенцы пришли митинговать под Кабмин

Переселенцы пришли митинговать под Кабмин


фото: 5.ua
18 декабря под Кабинетом министров проходит акция переселенцевЮ митингующих из-за отсутствия финансирования госпрограммы доступных кредитов на жилье

Об этом сообщает " 5 канал".

Журналисты сообщают, что люди взяли кредиты на жилье, однако государство прекратило выплаты.

"Первые несколько десятков человек уже успели найти квартиру и заплатили первый взнос, впрочем средств в Держмолодьжитло до сих пор нет", - говорится в сообщении.

Деньги на обеспечение льготного кредитования ветеранов и временно перемещенных лиц должны были поступить из Минфина.

На акцию протеста под Кабинет министров вышли переселенцы, которые подавали документы на кредит под 3% на жилье.

"Государство анонсировала 3 декабря для АТОвцев и переселенцев 3-процентные кредиты на жилье. 200 млн гривен должны освоить до Нового года. Кредит давать на 20 лет, но для этого надо было собрать все необходимые документы до 5 декабря", - поясняют журналисты.

  • Напомним, под Радой 18 декабря митингуют шахтеры, добровольцы и противники введения рынка земли.
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