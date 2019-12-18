Переселенцы пришли митинговать под Кабмин
Об этом сообщает " 5 канал".
Журналисты сообщают, что люди взяли кредиты на жилье, однако государство прекратило выплаты.
"Первые несколько десятков человек уже успели найти квартиру и заплатили первый взнос, впрочем средств в Держмолодьжитло до сих пор нет", - говорится в сообщении.
Деньги на обеспечение льготного кредитования ветеранов и временно перемещенных лиц должны были поступить из Минфина.
На акцию протеста под Кабинет министров вышли переселенцы, которые подавали документы на кредит под 3% на жилье.
"Государство анонсировала 3 декабря для АТОвцев и переселенцев 3-процентные кредиты на жилье. 200 млн гривен должны освоить до Нового года. Кредит давать на 20 лет, но для этого надо было собрать все необходимые документы до 5 декабря", - поясняют журналисты.
- Напомним, под Радой 18 декабря митингуют шахтеры, добровольцы и противники введения рынка земли.
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