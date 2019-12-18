Переселенцы пришли митинговать под Кабмин

18 декабря, 2019, 11:51

18 декабря под Кабинетом министров проходит акция переселенцевЮ митингующих из-за отсутствия финансирования госпрограммы доступных кредитов на жилье

Об этом сообщает " 5 канал".

Журналисты сообщают, что люди взяли кредиты на жилье, однако государство прекратило выплаты.

"Первые несколько десятков человек уже успели найти квартиру и заплатили первый взнос, впрочем средств в Держмолодьжитло до сих пор нет", - говорится в сообщении.

Деньги на обеспечение льготного кредитования ветеранов и временно перемещенных лиц должны были поступить из Минфина.

На акцию протеста под Кабинет министров вышли переселенцы, которые подавали документы на кредит под 3% на жилье.

"Государство анонсировала 3 декабря для АТОвцев и переселенцев 3-процентные кредиты на жилье. 200 млн гривен должны освоить до Нового года. Кредит давать на 20 лет, но для этого надо было собрать все необходимые документы до 5 декабря", - поясняют журналисты.