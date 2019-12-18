Осужденный в оккупированном Крыму за "шпионаж" украинец Давыденко находится в колонии строгого режима в РФ, - адвокат
18 декабря, 2019, 20:11
Украинец Константин Давыденко, осужденный в оккупированном Крыму за "шпионаж", сейчас находится в колонии №10 строгого режима в российском Саратове
Об этом заявила адвокат Ольга Динзе, сообщает в Facebook Крымская правозащитная группа.
"Гражданин Украины Константин Давыденко доставлен в город Саратов (РФ) в исправительную колонию строгого режима (ИК №10)", - говорится в сообщении.
Ранее Крымская правозащитная группа сообщала, что в ноябре 2019 года Константина Давыденко после суда второй инстанции дважды отправляли в СИЗО Краснодара. В конце ноября правозащитникам стало известно, что украинца вывезли из СИЗО Краснодара для этапирования в колонию в Саратовскую область.
- Напомним, ФСБ РФ заявила о задержании в Симферополе гражданина Украины, жителя Донецкой области Константина Давыденко 11 февраля 2018 года.
- По версии российских спецслужб, Давыденко "целенаправленно" собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о ФСБ.
- Украинца обвинили в шпионаже и вывезли в Москву, где Лефортовский райсуд арестовал его, отправив в СИЗО Лефортово.
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
-
12 декабря, 2019 Виталий Портников: Зеленский оказался в "нормандском" тупике
Читайте также
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-