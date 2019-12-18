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Espreso.tvОбществоОсужденный в оккупированном Крыму за "шпионаж" украинец Давыденко находится в колонии строгого режима в РФ, - адвокат

Осужденный в оккупированном Крыму за "шпионаж" украинец Давыденко находится в колонии строгого режима в РФ, - адвокат

Украинец Константин Давыденко, осужденный в оккупированном Крыму за "шпионаж", сейчас находится в колонии №10 строгого режима в российском Саратове

Об этом заявила адвокат Ольга Динзе, сообщает в Facebook Крымская правозащитная группа.

"Гражданин Украины Константин Давыденко доставлен в город Саратов (РФ) в исправительную колонию строгого режима (ИК №10)", - говорится в сообщении.

Ранее Крымская правозащитная группа сообщала, что в ноябре 2019 года Константина Давыденко после суда второй инстанции дважды отправляли в СИЗО Краснодара. В конце ноября правозащитникам стало известно, что украинца вывезли из СИЗО Краснодара для этапирования в колонию в Саратовскую область.

  • Напомним, ФСБ РФ заявила о задержании в Симферополе гражданина Украины, жителя Донецкой области Константина Давыденко 11 февраля 2018 года.
  • По версии российских спецслужб, Давыденко "целенаправленно" собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о ФСБ.
  • Украинца обвинили в шпионаже и вывезли в Москву, где Лефортовский райсуд арестовал его, отправив в СИЗО Лефортово.
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