Осужденный в оккупированном Крыму за "шпионаж" украинец Давыденко находится в колонии строгого режима в РФ, - адвокат

18 декабря, 2019, 20:11

Украинец Константин Давыденко, осужденный в оккупированном Крыму за "шпионаж", сейчас находится в колонии №10 строгого режима в российском Саратове

Об этом заявила адвокат Ольга Динзе, сообщает в Facebook Крымская правозащитная группа.

"Гражданин Украины Константин Давыденко доставлен в город Саратов (РФ) в исправительную колонию строгого режима (ИК №10)", - говорится в сообщении.

Ранее Крымская правозащитная группа сообщала, что в ноябре 2019 года Константина Давыденко после суда второй инстанции дважды отправляли в СИЗО Краснодара. В конце ноября правозащитникам стало известно, что украинца вывезли из СИЗО Краснодара для этапирования в колонию в Саратовскую область.