ООН приняла резолюцию по Крыму: призывает РФ освободить всех удерживаемых украинцев и осуждает принудительное выселение
18 декабря, 2019, 20:03
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".
Об этом сообщает hromadske.
За резолюцию проголосовали 65 стран, против - 23.
В документе говорится:
- Получение территории в результате агрессии не может и не будет считаться законным действием. Россия должна прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму, прежде всего путем переселения туда своего населения, а также принудительного выселения.
- Осуждаются массовые задержания активистов и защитников прав человека на основе обвинений в поддержке терроризма, в частности представителей гражданской инициативы "Крымская солидарность".
- Россию призывают прекратить преследование и освободить лиц, задержанных за выражения мнений, в частности в начале оккупации.
- Осуждение практики призыва мужчин из Крыма в российской армии и уголовные преследования тех, кто отказывается от службы.
- Россия должна немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на Родину.
- Международное сообщество призывают продолжать в рамках международной адвокации разоблачения нарушений РФ прав человека как на двустороннем, так и многостороннем уровнях.
Против принятия резолюции, кроме РФ, голосовали Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла и Зимбабве.
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