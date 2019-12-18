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Espreso.tvОбществоООН приняла резолюцию по Крыму: призывает РФ освободить всех удерживаемых украинцев и осуждает принудительное выселение

ООН приняла резолюцию по Крыму: призывает РФ освободить всех удерживаемых украинцев и осуждает принудительное выселение


фото: 5.ua
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

Об этом сообщает hromadske.

За резолюцию проголосовали 65 стран, против - 23.

В документе говорится:

  • Получение территории в результате агрессии не может и не будет считаться законным действием. Россия должна прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму, прежде всего путем переселения туда своего населения, а также принудительного выселения.
  • Осуждаются массовые задержания активистов и защитников прав человека на основе обвинений в поддержке терроризма, в частности представителей гражданской инициативы "Крымская солидарность".
  • Россию призывают прекратить преследование и освободить лиц, задержанных за выражения мнений, в частности в начале оккупации.
  • Осуждение практики призыва мужчин из Крыма в российской армии и уголовные преследования тех, кто отказывается от службы.
  • Россия должна немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на Родину.
  • Международное сообщество призывают продолжать в рамках международной адвокации разоблачения нарушений РФ прав человека как на двустороннем, так и многостороннем уровнях.

Против принятия резолюции, кроме РФ, голосовали Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла и Зимбабве.

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