Олимпийского чемпиона из Украины дисквалифицировали за допинг

18 декабря, 2019, 17:11

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике украинец Алексей Торохтий дисквалифицирован на два года за применение допинга

Об этом сообщает Международная федерация тяжелой атлетики - IWF .

Отмечается, что Торохтий дисквалифицирован с 18 декабря 2018 по 17 декабря 2020 года.

В декабре прошлого года IWF опубликовала результаты повторной допинг-пробы украинца, взятой на Олимпиаде-2012, где он выиграл золото в весовой категории до 105 кг. В анализах спортсмена был обнаружен дегидрохлорметилтестостерон. Спортсмен был временно отстранен от соревнований.

Очевидно, Алексей Торохтий из-за дисквалификации лишится золотой медали Олимпиады-2012. Сейчас Международный олимпийский комитет никакого решения относительно санкций не обнародовал.

Торохтий - бронзовый призер чемпионата мира-2011, серебряный призер чемпионата Европы-2009, бронзовый призер чемпионата Европы-2010.