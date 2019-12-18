Олимпийского чемпиона из Украины дисквалифицировали за допинг
Об этом сообщает Международная федерация тяжелой атлетики - IWF .
Отмечается, что Торохтий дисквалифицирован с 18 декабря 2018 по 17 декабря 2020 года.
В декабре прошлого года IWF опубликовала результаты повторной допинг-пробы украинца, взятой на Олимпиаде-2012, где он выиграл золото в весовой категории до 105 кг. В анализах спортсмена был обнаружен дегидрохлорметилтестостерон. Спортсмен был временно отстранен от соревнований.
Очевидно, Алексей Торохтий из-за дисквалификации лишится золотой медали Олимпиады-2012. Сейчас Международный олимпийский комитет никакого решения относительно санкций не обнародовал.
Торохтий - бронзовый призер чемпионата мира-2011, серебряный призер чемпионата Европы-2009, бронзовый призер чемпионата Европы-2010.
- Напомним, в 2017 году сборная Украины по тяжелой атлетике была дисквалифицирована на год за систематическое нарушение антидопинговых правил и не выступала на чемпионате мира.
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