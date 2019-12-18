 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортОлимпийского чемпиона из Украины дисквалифицировали за допинг

Олимпийского чемпиона из Украины дисквалифицировали за допинг


фото: REUTERS
Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике украинец Алексей Торохтий дисквалифицирован на два года за применение допинга

Об этом сообщает Международная федерация тяжелой атлетики - IWF .

Отмечается, что Торохтий дисквалифицирован с 18 декабря 2018 по 17 декабря 2020 года.

В декабре прошлого года IWF опубликовала результаты повторной допинг-пробы украинца, взятой на Олимпиаде-2012, где он выиграл золото в весовой категории до 105 кг. В анализах спортсмена был обнаружен дегидрохлорметилтестостерон. Спортсмен был временно отстранен от соревнований.

Очевидно, Алексей Торохтий из-за дисквалификации лишится золотой медали Олимпиады-2012. Сейчас Международный олимпийский комитет никакого решения относительно санкций не обнародовал.

Торохтий - бронзовый призер чемпионата мира-2011, серебряный призер чемпионата Европы-2009, бронзовый призер чемпионата Европы-2010.

  • Напомним, в 2017 году сборная Украины по тяжелой атлетике была дисквалифицирована на год за систематическое нарушение антидопинговых правил и не выступала на чемпионате мира.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2019 среда

больше новостей

18 декабря, 2019 среда

17 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать