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Espreso.tvОбществоОкончательная сертификация Оператора ГТС ожидается 26 декабря, - Коболев

Окончательная сертификация Оператора ГТС ожидается 26 декабря, - Коболев

Окончательное решение НКРЭП о сертификации нового оператора газотранспортной системы Украины ожидается 26 декабря

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на конференции, посвященной отделению ГТС, информирует УНИАН.

"Окончательное решение о сертификации оператора ГТС ожидается 26 декабря", - сказал Коболев.

Также он отметил, что 26 декабря регулятор может опубликовать тарифы на транспортировку газа на 2020 год.

  • Председатель правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что вероятность подписания газового транзитного соглашения между Украиной и Россией до 1 января "непрерывно стремится к нулю".
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