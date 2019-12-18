Окончательная сертификация Оператора ГТС ожидается 26 декабря, - Коболев

18 декабря, 2019, 21:19

Окончательное решение НКРЭП о сертификации нового оператора газотранспортной системы Украины ожидается 26 декабря

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на конференции, посвященной отделению ГТС, информирует УНИАН.

"Окончательное решение о сертификации оператора ГТС ожидается 26 декабря", - сказал Коболев.

Также он отметил, что 26 декабря регулятор может опубликовать тарифы на транспортировку газа на 2020 год.