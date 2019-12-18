Окончательная сертификация Оператора ГТС ожидается 26 декабря, - Коболев
18 декабря, 2019, 21:19
Окончательное решение НКРЭП о сертификации нового оператора газотранспортной системы Украины ожидается 26 декабря
Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на конференции, посвященной отделению ГТС, информирует УНИАН.
"Окончательное решение о сертификации оператора ГТС ожидается 26 декабря", - сказал Коболев.
Также он отметил, что 26 декабря регулятор может опубликовать тарифы на транспортировку газа на 2020 год.
- Председатель правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что вероятность подписания газового транзитного соглашения между Украиной и Россией до 1 января "непрерывно стремится к нулю".
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