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Espreso.tvОбществоНардепы на неделю увеличили себе зимние "каникулы"

Нардепы на неделю увеличили себе зимние "каникулы"


фото: reuters
Без обсуждения парламентарии поддержали постановление "О внесении изменений в календарный план ведения второй сессии ВРУ ИХ созыва"

С 20 по 24 января народные депутаты будут работать не в пленарном режиме, а с избирателями, сообщает Еспресо.TV .

Данным постановлением предусмотрено, что с 20 по 24 января они будут работать с избирателями (в действующем календарном плане предполагалось, что в эти дни пройдут пленарные заседания). То есть, народные депутаты на одну неделю будут меньше работать в пленарном режиме.

За решение проголосовали 325 народных депутатов.

Отмечается, что по действующему календарному плану, последнее пленарное заседание в декабре должно состояться 20 числа, а в январе теперь депутаты будут работать не на двух пленарных неделях, а только на одном с 13 по 17 января. Согласно Конституции и регламента, следующая сессия начнется в первый вторник 2020 - 4 февраля.

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