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Espreso.tvОбществоНАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон о снятии депутатской неприкосновенности

НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон о снятии депутатской неприкосновенности

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура призывают президента Владимира Зеленского ветировать закон о якобы снятии депутатской неприкосновенности

Об этом говорится в совместном заявлении ведомств.

НАБУ и САП подчеркивают, что проголосованный Верховной Радой законопроект №2237 может снизить эффективность расследования преступлений, а отдельные его нормы "могут привести к возникновению процессуальных проблем еще в начале расследования и позволить этим участникам избежать ответственности".

"Такое положение вещей вызывает глубокое беспокойство у НАБУ, которому подследственны народные депутаты, и у прокуроров САП, осуществляющих процессуальный надзор во всех уголовных производствах НАБУ. Так, согласно законопроекту, генеральный прокурор (или исполняющий его обязанности) станет единственным в Украине, кто сможет внести сведения о совершении уголовного преступления народным депутатом в Единый реестр досудебных расследований - то есть начать расследование", - говорится в сообщении.

САП подчеркивает, что указанная норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП в своей деятельности, ведь теперь перед тем, как начать расследование, они должны обратиться к генпрокурору, чтобы убедить его внести сведения в Единый реестр. Кроме того, законопроект не определяет, каким образом следователи будут передавать информацию генпрокурору, чтобы тот начал расследование.

"Также указанный законопроект частично исключает сбор доказательств в производстве. Допустим, в пределах одного расследования детективы НАБУ обнаружили другое преступление, к которому, вероятно, причастен нардеп. До вступления в силу законопроекта следователю достаточно выделить указанный эпизод и расследовать как отдельное производство. Если же проголосованный законопроект приобретет статус закона, детективам придется убеждать генпрокурора начать расследование, однако после этого все собранные в рамках другого дела доказательства признаются недопустимыми", - говорится в сообщении.

 

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