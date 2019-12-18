НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон о снятии депутатской неприкосновенности
Об этом говорится в совместном заявлении ведомств.
НАБУ и САП подчеркивают, что проголосованный Верховной Радой законопроект №2237 может снизить эффективность расследования преступлений, а отдельные его нормы "могут привести к возникновению процессуальных проблем еще в начале расследования и позволить этим участникам избежать ответственности".
"Такое положение вещей вызывает глубокое беспокойство у НАБУ, которому подследственны народные депутаты, и у прокуроров САП, осуществляющих процессуальный надзор во всех уголовных производствах НАБУ. Так, согласно законопроекту, генеральный прокурор (или исполняющий его обязанности) станет единственным в Украине, кто сможет внести сведения о совершении уголовного преступления народным депутатом в Единый реестр досудебных расследований - то есть начать расследование", - говорится в сообщении.
САП подчеркивает, что указанная норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП в своей деятельности, ведь теперь перед тем, как начать расследование, они должны обратиться к генпрокурору, чтобы убедить его внести сведения в Единый реестр. Кроме того, законопроект не определяет, каким образом следователи будут передавать информацию генпрокурору, чтобы тот начал расследование.
"Также указанный законопроект частично исключает сбор доказательств в производстве. Допустим, в пределах одного расследования детективы НАБУ обнаружили другое преступление, к которому, вероятно, причастен нардеп. До вступления в силу законопроекта следователю достаточно выделить указанный эпизод и расследовать как отдельное производство. Если же проголосованный законопроект приобретет статус закона, детективам придется убеждать генпрокурора начать расследование, однако после этого все собранные в рамках другого дела доказательства признаются недопустимыми", - говорится в сообщении.
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