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Espreso.tvОбществоНа Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе погиб украинский военный

17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

Противник обстрелял подразделения ООС из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов. Два обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

 

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