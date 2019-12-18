Лучшие недорогие подарки на Новый год
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Вариантов подарков много, но что делать, если бюджет ограничен? Всегда можно получить небольшие кредиты онлайн на выгодных условиях и предоставить другу или близкому человеку оригинальный подарок. Много денег не нужно, ведь есть немало вариантов с небольшим бюджетом.
Идеальные подарки женщинам
Недорогие подарки чаще всего рекомендуют покупать в интернете, где можно сэкономить и проанализировать выбор из широкого ассортимента. Среди частых вариантов следует выделить:
- серебряный браслет;
- авторский букет цветов;
- оригинальные заварные пирожные;
- сертификат на посещение салона красоты.
Во многих случаях нужно сделать красивое и оригинальное оформление. Желательно использовать упаковки, сделанные из натуральных материалов. Дополнительно можно применить банты из капроновой ленты, которые одновременно будут отличаться прочностью.
Иногда для оформления удастся привлечь специалистов своего дела и мастеров. Они подготовят оригинальный вариант исполнения и сформируют дизайнерскую упаковку. При наличии дополнительных скидок удастся неплохо сэкономить на подарке.
Подарки для мужчин
В этом случае необходимо ориентироваться на практичность и функциональность. Стандартные подарки можно убрать, а именно носки и бритву. Останется выбрать среди следующих вариантов:
- портативная колонка;
- игровая мышь или клавиатура;
- кошельки или портмоне из натуральной кожи;
- спиннинги для рыбалки.
Мужчины также ценят оригинальные подарки. К примеру, не лишним будет абонемент в спортивный зал или сертификат на прыжок с парашютом. Но нужно учесть личные пожелания и предпочтения человека, чтобы подарок в результате был полезный.
Как выбирать подарки?
Нужно смотреть на качество, надежность и прочность всех соединений, если это какой-то прибор. Если нет достаточно денег, можно оформить кредиты онлайн и приобрести действительно полезную вещь достойного уровня.
Желательно выбирать заранее, когда есть скидки, дополнительные акции и выгодные условия покупки. Это обеспечит дополнительную экономию. Также будет время, чтобы упаковать подарок и оригинальным способом поднести его любимому человеку. Не лишним будет организация двух маленьких подарков, которые пригодятся для работы или в жизни.
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