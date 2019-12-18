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Espreso.tvОбществоКурс доллара упал до минимального значения в этом году

Курс доллара упал до минимального значения в этом году

Национальный банк Украины на 18 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,46 гривен за доллар, что почти на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 18 декабря установлен на таком уровне: 2346,9132 грн за 100 долларов (-2,1244 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 17 декабря - 2349,0376 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

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