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Espreso.tvСпортКубок Украины: результаты жеребьевки четвертьфинала

Кубок Украины: результаты жеребьевки четвертьфинала


фото: ffu.ua
Сегодня, 18 декабря, в Киеве состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В церемонии жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины по футболу, приняли участие победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2018" Леонила Гузь и известный футбольный журналист Игорь Цыганик.

Кубок Украины

1/4 финала

"Динамо" - "Александрия"

"Минай" - "Ингулец"

"Альянс" - "Мариуполь"

"Десна" - "Ворскла"

Матчи четвертьфинала Кубка Украины по футболу состоятся 4 марта.

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