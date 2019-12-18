Кубок Украины: результаты жеребьевки четвертьфинала
18 декабря, 2019, 13:22
Сегодня, 18 декабря, в Киеве состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В церемонии жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины по футболу, приняли участие победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2018" Леонила Гузь и известный футбольный журналист Игорь Цыганик.
Кубок Украины
1/4 финала
"Динамо" - "Александрия"
"Минай" - "Ингулец"
"Альянс" - "Мариуполь"
"Десна" - "Ворскла"
Матчи четвертьфинала Кубка Украины по футболу состоятся 4 марта.
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